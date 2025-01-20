В Херсонской области при атаке ВСУ погибли два человека, 21 пострадал

Вооруженные силы Украины атаковали село Бехтеры в Херсонской области. По данным местных властей, удару подверглась прилегающая к школе территория. Как минимум два человека погибли, 21 пострадал, среди них — семилетний ребенок и подростки в возрасте 12 и 17 лет.

По словам Владимира Сальдо, село было атаковано в районе 8 утра, когда дети и учителя направлялись на занятия. Всего было зафиксировано два прилета. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил ТАСС, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.

Изначально Владимир Сальдо сообщал о 13 пострадавших. Позднее в пресс-службе губернатора уточнили, что ранен 21 человек. «В результате обстрела территории, прилегающей к школе ГБОУ ХО "Бехтерская школа Голопристанского муниципального округа", пострадал 21 человек, из них трое детей»,— сообщил Владимир Василенко (цитата по ТАСС). По данным сенатора от региона Игоря Кастюкевича, в числе пострадавших два охранника и директор школы.