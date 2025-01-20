Полиция ищет авторов «агрессивного послания» в ярославской зоне ЮНЕСКО

В Ярославле на фасаде клуба «Руки вверх!», расположенного на Первомайском бульваре, появилось граффити. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Госпожа Потемкина пояснила, что надпись представляет из себя «агрессивное послание». На месте уже побывали представители полиции и инспекции административно-технического и госжилнадзора.

«Подобные новости, к сожалению, стали практически еженедельной «традицией». Напоминаю, что вандалов, которые портят облик наших городов, нетрудно вычислить по камерам видеонаблюдения»,— написала Татьяна Потемкина.

Зампред уточнила, что авторы, если их установят, заплатят более 200 тыс. руб. в качестве ущерба, также им грозит уголовная ответственность.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее граффити появились на заборе у Воинского кладбища и на Речном вокзале. Обе надписи были оперативно закрашены.

Алла Чижова