Полиция нашла автора провокационного граффити на Речном вокзале

В Ярославле установлен подозреваемый в акте вандализма на Речном вокзале. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Незаконное граффити в Ярославле

Фото: соцсети Незаконное граффити в Ярославле

Фото: соцсети

Крупная надпись появилась на причале для теплоходов со стороны Волжской набережной и содержала, как сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль», негативное высказывание о России. Сотрудники инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора передали информацию в Северное линейное управление МВД на транспорте, где установили личность подозреваемого.

Начальник инспекции Олег Кузнецов сообщил, что граффити уже устранено. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Виновному грозит до двух лет лишения свободы или исправительные работы. Также ему придется возместить стоимость восстановления фасада, которая может превысить 100 тыс. руб.

Антон Голицын