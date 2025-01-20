В ХМАО директор и продавец магазина подозреваются в краже 1 млн рублей из сейфа

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) полицейские задержали директора и продавца строительного магазина, подозреваемых в хищении 1 млн руб. из сейфа главной операционной кассы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, в дежурную часть обратился представитель магазина, сообщив о краже денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в гостиничном номере в Сургуте. Ими оказались 37-летняя директор магазина и 32-летний ранее судимый продавец.

Подозреваемые признались, что ночью проникли в магазин, открыли сейф и похитили денежные средства. При обыске в гостинице полицейские изъяли 740 тыс. руб. и четыре смартфона, предположительно, купленных на похищенные деньги.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее в Сургуте полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) в отношении сотрудников детского сада, подозреваемых в хищении 80 млн руб. По версии следствия, директор, заведующая и еще пятеро работников садика предоставляли ложные сведения о количестве детей, посещающих детский сад, и незаконно получили на счета детсада крупную сумму денег. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Полина Щуцкая