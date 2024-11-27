Сотрудников детского сада в Сургуте подозревают в хищении 80 млн рублей

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) в отношении сотрудников детского сада, подозреваемых в хищении 80 млн руб., сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, директор, заведующая и еще пятеро работников садика из личных целей, используя свое служебное положение, вступили в преступный сговор в целях получения субсидий от департамента образования администрации Сургута. С 2020 по 2024 год они предоставляли заведомо ложные сведения о количестве детей, посещающих детский сад, и незаконно получили на счета детсада крупную сумму денег. В дальнейшем, путем фиктивного трудоустройства пятерых работников и начисления на их имя зарплаты, полученные деньги фигуранты обналичили и потратили на личные нужды.

За совершение преступлений им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее в ХМАО отправили под суд директора центра социального обслуживания населения региона по обвинению в мошенничестве в крупном размере почти на 2 млн руб. Следствие установило, что он организовал схему хищения денег в рамках заданий департамента социального развития.

Ирина Пичурина