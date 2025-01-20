Приговор для адвоката

Верховный суд Крыма заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене бывшего адвоката Виталия Хоменко. По данным следствия, он сначала сотрудничал с украинскими спецслужбами, а затем воевал против России в рядах украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Хоменко

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Виталий Хоменко

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По информации Генпрокуратуры РФ, ялтинец Виталий Хоменко, получивший в 2014 году российское гражданство, с октября 2020 по февраль 2021 года находился на Украине, где был завербован СБУ. По заданию кураторов мужчина передавал украинским спецслужбам собранные ранее сведения о сотрудниках правоохранительных органов РФ, служивших в Крыму.

Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, в этот же период времени юрист стал фигурантом уголовного дела о коррупции (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), выступив посредником в даче взятки в размере $100 тыс. врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте. Вскоре ялтинский городской суд приговорил бывшего полицейского к 13 годам колонии и штрафу в размере 77 млн руб., а адвокат бежал на Украину.

С ноября 2022 по июнь 2024 года, сообщают в Генпрокуратуре РФ, Виталий Хоменко служил в рядах ВСУ в должности командира отдельной горно-штурмовой бригады в Ивано-Франковской области и принимал участие в боевых действиях против российской армии.

В отношении бывшего юриста возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Верховный суд Крыма заочно приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, последующему ограничению свободы на один год и десять месяцев, а также оштрафовал на 3 млн руб.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного.

Напомним, в прошлом году Верховный суд Крыма заочно приговорил еще одного уроженца полуострова к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене из-за службы в рядах вооруженных сил Украины. Согласно материалам дела, мужчина в 2015 году выехал из Крыма и после начала СВО вступил в радиотехническую бригаду ПВО ВСУ, принимал участие в боевых действиях против российских военных и правоохранителей.

Александр Дремлюгин, Симферополь