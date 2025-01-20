Строительство многоэтажек в Сочи сократилось на 40%

В 2024 году в Сочи ввели в эксплуатацию всего 12 многоквартирных домов. Это на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

Общая площадь построенных в городе многоэтажек составила более 109,8 тыс. кв. м. Динамика роста строительства в этом сегменте значительно снизилась.

В 2025 году в Сочи планируют сдать восемь многоквартирных домов. В прошлом году мэрия не выдавала разрешений на новое строительство многоэтажек.

Количество квартир и апартаментов на первичном рынке Сочи, которые планировали сдать до конца года, с августа сократилось в 1,5 раза, до 939 объектов. Больше всего на рынке представлено однокомнатных квартир и апартаментов — 348.

Татьяна Ручкина