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Коммерсантъ FM
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Премьер Франции: Трамп «раздавит» Европу, если ему не противодействовать

Франция и другие страны Европы должны противостоять политике президента США Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. По его мнению, Европу «раздавят», если она не будет как-либо противостоять политике США.

Франсуа Байру

Франсуа Байру

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франсуа Байру

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр заявил, что новые власти США решили прибегнуть к «крайне властной форме политики» за счет доллара и своей промышленности. По его мнению, Вашингтон может «захватить мировые инвестиции и мировые исследования».

«И если мы ничего не сделаем, наша судьба очень проста: над нами будут доминировать. Нас раздавят. Нас будут маргинализировать. И то, как мы отреагируем,— это решение, которое должно приниматься исключительно французским народом и Европой, потому что очевидно, что без Европы мы ничего не сможем сделать»,— подчеркнул господин Байру во время пресс-конференции (цитата по Reuters).

Во время предвыборной кампании господин Трамп обещал обложить весь импорт в США пошлиной в 10%. Как сообщало агентство Bloomberg, в планах рассматривается постепенное увеличение тарифов на 2–5% в месяц. Для Китая тариф может составить 60%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Дональд Трамп взялся за пошлины».

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