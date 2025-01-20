Курским ветеранам Великой Отечественной войны назначат выплаты в 20 тыс. в месяц
В Курской области могут установить ежемесячную выплату для ветеранов войны
В Курской области для участников Великой Отечественной войны могут установить выплату в 20 тыс. руб. в месяц из регионального бюджета. О соответствующих планах сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в ходе совещания в облправительстве.
Господин Хинштейн рассказал, что ранее ветераны получали эту сумму раз в год. И добавил, что существующие федеральные доплаты сохранятся.
Кроме того, власти приняли решения о следующих мерах поддержки:
- ввести ежемесячную выплату в 3 тыс. руб. для бывших узников концлагерей и ряда категорий, в частности жителей блокадного Ленинграда;
- увеличить выплату для членов семей умерших или погибших участников войны с 4 до 10 тыс. руб. в год, для тружеников тыла — с 1 до 3 тыс. руб. в месяц, для детей войны — с 3,3 до 7 тыс. руб. в год.
Глава региона поручил спикеру облдумы Юрию Амереву оперативно принять нормативные акты, чтобы все эти выплаты были начислены за январь и поступили к указанным категориям уже в феврале.
Александр Хинштейн попросил коллег разработать меры поддержки для участников Великой Отечественной войны и «приравненных категорий» на прошлой неделе. Тогда же он поручил создать страницы ветеранов в соцсетях.