Курским ветеранам Великой Отечественной войны назначат выплаты в 20 тыс. в месяц

В Курской области для участников Великой Отечественной войны могут установить выплату в 20 тыс. руб. в месяц из регионального бюджета. О соответствующих планах сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в ходе совещания в облправительстве.

Господин Хинштейн рассказал, что ранее ветераны получали эту сумму раз в год. И добавил, что существующие федеральные доплаты сохранятся.

Кроме того, власти приняли решения о следующих мерах поддержки:

ввести ежемесячную выплату в 3 тыс. руб. для бывших узников концлагерей и ряда категорий, в частности жителей блокадного Ленинграда;

увеличить выплату для членов семей умерших или погибших участников войны с 4 до 10 тыс. руб. в год, для тружеников тыла — с 1 до 3 тыс. руб. в месяц, для детей войны — с 3,3 до 7 тыс. руб. в год.

Глава региона поручил спикеру облдумы Юрию Амереву оперативно принять нормативные акты, чтобы все эти выплаты были начислены за январь и поступили к указанным категориям уже в феврале.

Александр Хинштейн попросил коллег разработать меры поддержки для участников Великой Отечественной войны и «приравненных категорий» на прошлой неделе. Тогда же он поручил создать страницы ветеранов в соцсетях.

Алина Морозова