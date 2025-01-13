Хинштейн поручил создать страницы в соцсетях для курских ветеранов войны

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе оперативного совещания поручил создать страницы в социальных сетях и сообщества для местных ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, многие куряне и не знают, «какие замечательные люди живут среди нас». Ветеранов в регионе осталось менее 50 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Каждый из этих людей — легенда. Каждый из них — наше достояние. Необходимо выкладывать материалы их истории, их героического прошлого. У людей будет возможность писать нашим фронтовикам свои пожелания. Я представляю, как этим уже очень немолодым людям будет приятно. Они будут чувствовать, насколько нужны и востребованы. Я уверен, что они и сами наверняка захотят на это реагировать. Это продлит им жизнь»,— сказал глава региона.

Кроме того, господин Хинштейн поручил к следующему заседанию облправительства подготовить предложения о создании системы индивидуального сопровождения каждого участника и инвалида Великой Отечественной войны. «Да, они скромные, не жалуются, но они и не должны жаловаться. Мы с вами должны на регулярной основе понимать, что с каждым фронтовиком происходит»,— уверен врио губернатора.

Также господин Хинштейн поручил социальному и финансовому блоку разработать предложения о введении ежемесячных выплат из облбюджета для участников Великой Отечественной войны и «приравненных категорий». А еще он попросил проработать вопрос увеличения ежегодной выплаты для детей Победы, которая сейчас, по мнению главы региона, является «очень незначительной».

Алина Морозова