Ученые из Москвы и Кубани тестируют методы очистки Черного моря от мазута

Российские ученые из Москвы и с Кубани ведут исследования по разработке технологий очистки прибрежных зон Черного моря от мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работы проходят в лабораториях вузов и научных институтов. В частности, специалисты Московского государственного университета проводят биологические испытания с использованием морских планктонных тест-культур, а также фитотесты на высших растениях. Цель исследований — создание безопасного и эффективного метода деликатной очистки пляжей и воды от нефтепродуктов.

Ранее на одном из пляжей Анапы началось тестирование инновационного «биобона» для очистки воды. Устройство, изготовленное из переработанного сырья, представляет собой нейлоновую сеть с нанесенными бактериями, способными перерабатывать нефтепродукты в углекислый газ и воду.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн топлива. В результате аварии в море попали нефтепродукты. Днем 20 января стало известно, что на 24 участках в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута.

Нурий Бзасежев