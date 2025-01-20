Из-за шторма новые фрагменты мазута выбросило на 24 участка в Анапе

Команды из 41 муниципалитета края 20 января обследовали закрепленные за ними территории. После шторма они нашли на 24 участках на берегу Анапы незначительные повторные выбросы нефтепродуктов, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Волонтеры из муниципалитетов региона, за которыми закреплены участки, начали убирать пляжи. На опубликованных оперштабом кадрах видно, что один из кусков мазута толщиной около 10 см и длиной около 50 см.

Утром 19 января новые выбросы мазута также нашли на 24 участках побережья Анапы и Темрюкского района. Пятна мазута были на территориях, закрепленных за волонтерами Абинского, Староминского, Тбилисского и Павловского районов.

Татьяна Ручкина