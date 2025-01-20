В Оренбуржье проведут историческую реконструкцию «Весна 45-го года»

Историческая реконструкция «Весна 45-го года» пройдет в Оренбургской области в 2025 году. Проект реализуют русское общество «Пересвет» и региональный минкульт. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Реконструкцию планируется провести в начале мая на территории выставочного комплекса «Салют, Победа!». Во время нее будет воссоздана городская атмосфера 1945 года.

Во время исторической реконструкции на территории выставочного комплекса «будут представлены площадки, воссоздающие исторические фрагменты сражений». На танцевальных площадках участники реконструкции в военных и гражданских костюмах и платьях под музыку 1940-х годов станцуют майский вальс. Желающие смогут присоединиться к ним.

Главной площадкой исторической реконструкции станет летняя эстрада. На ней выступит агитбригада, аналогичная той, что в годы войны готовила для солдат концертные программы с песнями, частушками, спектаклями и ездила на фронт и в госпитали. Кроме того, пройдут экскурсии по локациям реконструкции.

В проекте заняты творческие коллективы и студенты Оренбургского областного колледжа культуры и искусств (всего около 120 человек). В настоящее время общество «Пересвет» под кураторством хореографа Михаила Рабкина репетирует вальс.

В проекте «Весна 45-го года» может участвовать любой желающий. Участие бесплатное, но гости сами готовят костюмы для исторической реконструкции.

Историческая реконструкция «Весна 45-го года» впервые прошла в Оренбуржье в 2024 года. В 2025 году авторы проекта обещают сделать ее более масштабной.

Режиссером реконструкции является преподаватель отделения «Социально-культурная деятельность» Оренбургского областного колледжа культуры и искусств Евгения Литовка.

Георгий Портнов