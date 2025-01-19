За прошедшие сутки украинские потери на курском направлении составили более 210 военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина пехоты, артиллерийское орудие и миномет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника. Кроме того, авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику в Сумской области Украины.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 53 тыс. военнослужащих и около 4,3 тыс. единиц различной техники, от командно-штабной машины до танков и реактивных систем залпового огня.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. По данным региональных властей на 12 августа, были захвачены 28 населенных пунктов. Часть из них российская армия отбила, в том числе деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое и село Русское Поречное в Суджанском районе были освобождены с начала января 2025 года. Всего, по данным Минобороны России на 17 января, ВС РФ вернули в регионе 63,2% захваченной территории — 800 кв. км из 1 268 кв. км.

Александр Прытков