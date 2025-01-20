СКР закончил расследование дела бывшего замначальника Генштаба Шамарина

Главное военное следственное управление СКР завершило следствие по делу экс-замначальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Господин Шамарин находится в СИЗО с 22 мая 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вадима Шамарина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Если его признают виновным, ему грозит штраф суммой до 5 млн руб., запрет на возможность занимать определенные должности до 15 лет или лишение свободы на срок до 15 лет. Сам господин Шамарин признал вину. На его автомобиль, квартиру и деньги наложили арест.

С 2019 по 2023 год Минобороны России заключило госконтракты с пермским заводом «Телта» на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд руб. Позже выяснилось, что объемы и стоимость продукции, поставляемой заводом, намеренно увеличили. За это, по версии следствия, обвиняемый получил взятки на сумму 36 млн руб. от сотрудников предприятия.

В ходе разбирательств, по данным «Ъ», господин Шамарин заключил сделку со следствием и дал показания на экс-начальника первого управления Главного управления связи генерал-майора Александра Оглоблина. По словам Вадима Шамарина, его коллега получил часть взятки в размере 10 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сигнал о порочащих связях принят».