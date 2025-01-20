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Коммерсантъ FM
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В Чувашии за 5 лет стало в 2,5 раза больше предприятий малого и среднего бизнеса

В Чувашии в период с 2020 по 2024 годы в 2,5 раза возросло число субъектов малого и среднего бизнеса, об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Всего в республике действуют 122,3 тыс. субъектов МСП, из которых 75,3 тыс. — самозанятые.

По словам главы региона, местная креативная индустрия может вырасти в креативную экономику.

«Здесь потенциал, в том числе для малых и средних предпринимателей», — заявил господин Николаев.

Налоговые сборы в Чувашии в 2024 году составили 174,8 млрд руб.

Артём Дергунов

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