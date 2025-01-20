Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловские власти выставили на торги АО «Уралгражданпроект» за 62,2 млн рублей

Свердловские власти выставили на продажу 42,79% акций акционерного общества «Уралгражданпроект». Как указано на площадке торгов, начальная цена составляет 62,2 млн руб. Шаг аукциона составит 311,3 тыс. руб. К продаже предлагают 1284 акции общества.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявки на участие в аукционе начали принимать 13 января, их можно подать до 10 февраля. Торги состоятся 14 февраля.

АО «Уралгражданпроект» занимается проектированием промышленных и гражданских объектов. Проектный институт выполнил более 2 тыс. проектов, в числе которых здание администрации Екатеринбурга, киноконцертный театр «Космос», здание правительства Свердловской области, Дворец молодежи в Екатеринбурге, Екатеринбургский театр оперы и балета.

Напомним, в конце 2024 года решение о продаже поддержали депутаты заксобрания региона. На торги также выставили хлебные активы Свердловской области за 1,1 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...