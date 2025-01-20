Свердловские власти выставили на торги АО «Уралгражданпроект» за 62,2 млн рублей

Свердловские власти выставили на продажу 42,79% акций акционерного общества «Уралгражданпроект». Как указано на площадке торгов, начальная цена составляет 62,2 млн руб. Шаг аукциона составит 311,3 тыс. руб. К продаже предлагают 1284 акции общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявки на участие в аукционе начали принимать 13 января, их можно подать до 10 февраля. Торги состоятся 14 февраля.

АО «Уралгражданпроект» занимается проектированием промышленных и гражданских объектов. Проектный институт выполнил более 2 тыс. проектов, в числе которых здание администрации Екатеринбурга, киноконцертный театр «Космос», здание правительства Свердловской области, Дворец молодежи в Екатеринбурге, Екатеринбургский театр оперы и балета.

Напомним, в конце 2024 года решение о продаже поддержали депутаты заксобрания региона. На торги также выставили хлебные активы Свердловской области за 1,1 млрд руб.