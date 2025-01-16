Рейсы из Сочи в Челябинск и Екатеринбург вошли в топ быстрорастущих направлений

Также в топ-10 быстрорастущих направлений внутренней сети попали перелеты между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом. В рейтинг также вошли рейсы между Москвой и Кемерово, Москвой и Калининградом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском, сообщает «Аэрофлот» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Авиакомпания также рассказала о рекордных показателях на своих маршрутах, в том числе об увеличение числа пассажиров на 140% между Красноярском и Екатеринбургом и на 187% между Красноярском и Ташкентом. Кроме того, в числе быстрорастущих направлений оказались рейсы из Москвы в Пензу с ростом на 70% и в Грозный на 69%.

На международных направлениях специалисты также отмечают интенсивный рост. Например, маршрут Москва – Гуанчжоу продемонстрировал увеличение пассажиропотока на 89%, резюмировал авиаперевозчик Telegram-канале.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажиропоток аэропорта Сочи превысил 13,7 млн человек, снизившись на 1,3% относительно 2023 года (13,9 млн человек). В 2024 году стали активно развиваться полеты из Сочи в Таиланд (Пхукет).

Мария Удовик