Жительница Югры получила условный срок за заказ таблеток для похудения

Югорский районный суд назначил местной жительнице три года условно с испытательным сроком один год за приобретение таблеток для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, 41-летняя подсудимая заказала через интернет препараты для похудения из Казахстана. При получении посылки на почте она была задержана сотрудниками полиции. Экспертиза установила, что препараты содержат 513,403 грамм сильнодействующего вещества сибутрамина (психостимулятор, усиливающий чувство насыщения).

Осужденная признала вину и раскаялась в содеянном. Она рассказала, что узнала о возможности заказа препаратов из рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и приобретала их без рецепта с 2022 года.

Суд признал ее виновной по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу РФ сильнодействующих веществ). Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Ъ» сообщал, что в 2024 году показатель продаж препаратов для похудения, который непрерывно рос на протяжении пяти лет, снизился на 8% по сравнению с 2023 годом. По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, продажи препаратов от ожирения будут снижаться в связи с тем, что средства на основе сибутрамина и орлистата, которые используются в основе большинства подобных препаратов, не входят в список лекарств первого поколения (препараты, которые вызывают привыкание, поэтому не используются для длительного лечения).

Полина Щуцкая