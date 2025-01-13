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Коммерсантъ FM
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Продажи средств для похудения сократились в России впервые за пять лет

В России снизился показатель продаж препаратов для похудения, который непрерывно рос на протяжении пяти лет, сообщают «Ведомости». В 2024 году средств от ожирения в натуральном выражении продали на 8% меньше, чем в прошлом.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В денежном выражении продажи средств для снижения веса росли с 2019 года. В натуральном выражении показатель перешел к росту с 2021 года, но с января по ноябрь 2024 года этот снизился на 1,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Всего, согласно статистике DSM Group, за 11 месяцев 2024-го аптеки реализовали 2,3 млн упаковок продукта, заработав на этом 7,2 млрд руб. По подсчетам RNC Pharma, падение в упаковках составило 12,9%.

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, продажи препаратов от ожирения будут снижаться и дальше. Это связано с тем, что средства на основе сибутрамина и орлистата, которые используются в основе большинства подобных препаратов, не входят в список лекарств первого поколения. Господин Беспалов прогнозирует, что их продажи будут неизбежно сокращаться за счет популяризации и маркетингового продвижения препаратов на основе семаглутида и лираглутида, то есть дженериков оземпика и саксенды.

Подробнее о ситуации на фармацевтическом рынке — в материале «Ъ» «Лекарствам отменят "визы"».

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