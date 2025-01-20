Назначен новый президент ФК «Амкар»

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», президентом футбольного клуба «Амкар Пермь» стал бывший замначальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Как сообщает пресс-служба клуба, господин Мартынов приступил к своим обязанностям сегодня, 20 января. На прошлой неделе пост президента ФК покинул Валерий Чупраков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мартынов

Фото: ФК «Амкар» Дмитрий Мартынов

Фото: ФК «Амкар»

Дмитрий Мартынов родился 15 января 1975 года в Орле. Является воспитанником орловского футбола. Играл на профессиональном уровне за футбольный клуб «Орел» и костромской «Спартак». Более 15 лет проработал на руководящих должностях в органах государственной безопасности. По данным «Ъ-Прикамье», господин Мартынов играет в футбол и хоккей на любительском уровне.

С момента воссоздания ФК «Амкар» в 2021 году должность президента клуба занимал Валерий Чупраков. 17 января состоялся его последний рабочий день на этом посту. По данным пресс-службы «Амкара», контракт был расторгнут по соглашению сторон. По словам источников «Ъ-Прикамье», договор с ним расторгнут досрочно.

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевые власти решили перезагрузить футбольный проект «Амкар». Властями рассматривается возможность ликвидации поста президента клуба в дальнейшем. Ожидается, что вся полнота власти перейдет к наблюдательному совету, который возглавит Дмитрий Мартынов.