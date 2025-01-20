Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей

По состоянию на 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд руб. За год объем задолженности увеличился на 22,2%, что стало рекордным ростом за четыре года, сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанка (ЦБ).

Кредитование росло не такими быстрыми темпами: за 11 месяцев прошлого года года задолженность россиян по кредитам и займам выросла на 11% против 22,7% за аналогичный период 2023-го. На 1 декабря обязательства населения перед банками были на уровне 39,36 трлн руб.

В ЦБ заявили, что сумма начисленных и выплаченных процентов по кредитам не считается просроченной задолженностью. Регулятор считает, что рост показателя связан с увеличением спроса на кредиты со стороны населения, а также ростом процентных ставок по кредитам в связи с повышением ключевой ставки.

20 декабря совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку на ее пиковом значении в 21% после трех раундов повышений (в июле, сентябре и октябре). В середине января среднее значение полной стоимости потребительского кредита обновило многолетний максимум, превысив 32% годовых.

Подробности — в материале «Ъ» «Ставки по потребкредитам не закончили бег».