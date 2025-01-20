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Росморречфлот: кормовую часть «Волгонефти-239» утилизируют после откачки мазута

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко сообщил, что кормовую часть танкера «Волгонефть-239» утилизируют после завершения работ по откачке мазута. Судно будет распилено прямо на берегу, после чего его части увезут на металлолом. Ранее в Морспасслужбе сообщали, что судьбу затонувших танкеров будут решать их владельцы.

Фото: Морская спасательная служба

Фото: Морская спасательная служба

«Далее мы утилизируем полностью все судно на железо и вывезем отсюда его, и останется здесь ровное место, ничего здесь не будет. Все здесь прямо на месте будет. Полностью все распилим, железо увезем на металлолом»,— сказал господин Тарасенко в эфире «Первого канала».

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» в результате крушения и шторма выбросило на мель в районе мыса Панагия (в 82 м от береговой черты в границах морского порта Тамань). 8 января руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов говорил, что после откачки мазута кормовую часть судна передадут владельцу танкера для утилизации или реновации. Тогда он пояснял, что решение о реновации будет приниматься владельцем в зависимости от того, насколько судно будет повреждено при откачке мазута и снятия с мели. 17 января Минтранс отчитался о начале этапа по откачке мазута. В тот же день господин Чернов назвал вариант утилизации судна на месте «самым реалистичным».

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Полина Мотызлевская

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