«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Перед инаугурацией нового американского президента Дональда Трампа на рынке наблюдается очень много движений, которые могут стать интересными для инвесторов. Перспектива встречи президентов России и США двигает российский рынок вверх. Западная пресса уже пишет о том, что многие компании, которые хотели уйти из РФ, рассматривают возможность остаться и затормозить процесс. Динамика по индексам очень хорошая, Мосбиржа близится к уровню 3000. Многие компании продемонстрировали впечатляющий рост с начала 2025 года. Темпы составили от 10% до 30%. Что делать инвесторам? На какие активы обратить внимание? Разбирался в ситуации экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Российский рубль стабилизировался и имеет шансы для дальнейшего укрепления по отношению к основным валютам. Это наша тема, здесь все вроде бы понятно. Другая тема, которая интересует инвесторов, это криптовалюта, потому что Трамп вроде бы стал «криптоманом». Все надеются на то, что он создаст некий суверенный фонд, который будет аккумулировать биткойн или что-то другое, пока непонятно. Но здесь возникает очень серьезная проблема для традиционных финансов, прежде всего это связано с облигациями. Идея понятна: для того, чтобы уменьшить госдолг, нужно девальвировать американский доллар к какому-то активу. Золото — менее ликвидный актив, поэтому выбирают криптовалюту. Этим и обусловлен рост биткойна в последние месяцы. Но, с другой стороны, если государство, имея резервную валюту в качестве доллара, присваивает функцию сбережения другому ликвидному активу, например, биткойну, то тогда американская валюта теряет функцию сбережения, и все начинают пересчитывать ее динамику к этому активу. Ну, если вы рассчитываете, что этот актив вырастет в два раза, то значит, доллар девальвируется к этому активу тоже в два раза.

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