За 2024 год из украинского плена вернулись 12 белгородских военнослужащих

В течение 2024 года из украинского плена вернулись 12 белгородских военнослужащих. Также в результате обмена гражданскими лицами воссоединились три местных семьи. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила региональный уполномоченный по правам человека Жанна Киреева.

Также госпожа Киреева рассказала, что с начала СВО из приграничных муниципалитетов Белгородской области было отселено свыше 14 тыс. человек.

Неделю назад начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев сообщил, что всего из украинского плена вернулись 44 белгородских солдата, попавших туда в ходе спецоперации. В частности речь шла о 25 мобилизованных и двух добровольцах.

В конце декабря 2024 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в результате обмена из украинского плена вернулись 150 российских военнослужащих. По данным белгородского омбудсмена, в их числе было три жителя региона.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева