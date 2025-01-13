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Из украинского плена вернулись 44 белгородских военнослужащих

44 белгородских военнослужащих вернулись из украиного плена, куда попали во время спецоперации. Об этом заявил начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев в ходе оперативного совещания.

По его словам, речь идет о 25 мобилизованных, 15 контрактниках, двух добровольцах и двух «срочниках». Как именно они попали в плен и сколько там пробыли, чиновник не уточнил.

В конце декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в результате обмена из украинского плена вернулись 150 российских военнослужащих. По данным белгородского омбудсмена Жанны Киреевой, в их числе было три жителя региона.

В конце августа Минобороны РФ сообщило о возвращении 115 российских военнослужащих, попавших в плен в ходе вторжения ВСУ в Курскую область. Госпожа Киреева рассказала, что среди них было два белгородца.

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Анастасия Колпачева

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