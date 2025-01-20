В Краснодаре начали отбор резидентов для строящегося IT-парка

В Краснодаре начали прием заявок от будущих резидентов IT-парка, строительство которого ведется на ул. Тихорецкой. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя Ассоциации цифрового развития Кубани Сергея Грабского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компании из IT-сектора и радиоэлектронной промышленности смогут стать резидентами парка после его запуска, запланированного на конец 2025 года. Общая стоимость проекта уже превысила ранее заявленные 500 млн руб.

Сейчас на строительной площадке завершают работы над фасадом и кровлей, далее начнут внутреннюю отделку. В комплексе будут предусмотрены трансформаторные подстанции, центр обработки данных, 3D-принтеры, а также фитнес-залы и игровые зоны.

IT-парк обеспечит около 1 тыс. рабочих мест и технической кафедры. Инвестором проекта выступает научно-производственное предприятие «МВС».

Нурий Бзасежев