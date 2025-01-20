«Спокойствия и достатка лучше не ждать»

20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа. Джо Байден обещает на ней присутствовать. Между тем 42-й президент США Билл Клинтон, 43-й — Джордж Буш-младший и 44-й — Барак Обама проигнорировали традиционный инаугурационный обед имени избранного лидера. Ранее уходящий глава Белого дома фактически предупредил об опасности наступления авторитаризма. Среди своих главных достижений он назвал недопущение ядерной войны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Джо Байдена впоследствии могут вспомнить добрым словом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В своем прощальном обращении к нации в должности 46-го президента Соединенных Штатов Джозеф Робинетт Байден-младший, в частности, предупредил об опасностях, с которыми может столкнуться страна в обозримой перспективе. Среди таковых и растущее влияние сверхбогатых людей. По словам уходящего лидера, сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния. Это угрожает устоям, правам и свободам граждан. Также нужно изменить конституцию страны, чтобы президента можно было бы привлечь к ответственности за преступления в период каденции.

Кроме того, налицо признаки «краха свободной прессы». Через социальные сети транслируются непроверенные факты, а в результате «американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью». Сейчас о Байдене говорят в основном в негативном ключе. Мол, нерешительный, пытался усидеть на многих стульях и всем угодить плюс возраст, пошатнувшееся здоровье и не очень красивая история с сыном Хантером.

При этом звучат и такие мнения, что как бы не пришлось впоследствии вспоминать Байдена добрым словом. Да, и так бывает. А ведь он во много прав, политические технологии уступают место реальной политике. Популизм, транслируемый через социальные сети, подменяет собой все, что только можно. Человек живет в выдуманном мире. После этого наступает горькое разочарование, депрессия и иные негативные факторы. Олигархия, прагматизм, религия денег убивает все возможные чувства и человеческие эмоции.

Впрочем, довольно философии. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама отказались участвовать в традиционном обеде в честь инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Причины называются разные, но тем не менее факт есть факт. Однако впору подумать и о причинах. Почему возникают указанные выше угрожающие тенденции?

Во-первых, безумное заигрывание с левыми идеями нередко заканчивается диктатурой. Примеров тому предостаточно. Демократическая партия сама загнала себя в тупик непониманием сути текущего момента.

Все смешалось, непонятно, кто плохой или хороший. Избирателю это надоело. Ему хочется спокойствия и достатка. Теперь, что касается Трампа, приходится вновь повторяться: никакого плана относительно того, что делать дальше, у него нет. Есть набор популистских лозунгов и крайне неоднозначная команда. Плюс давление сверхбогатых людей, у которых также весьма своеобразное видение дальнейших перспектив мировой политики.

К слову, Дональд Трамп уже совсем не молод. И некрасивых историй из прошлого у него тоже хватает. Так что поводов для беспокойства немало. Но вернемся к Байдену. Своим главным достижением он называет недопущение ядерной войны. Вот об этом забывать точно не стоит. И никакого спокойствия и достатка также лучше не ждать. Мир находится в состоянии турбулентности.

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Дмитрий Дризе