В Екатеринбурге продают советский лимузин «Чайка» за 20 млн рублей

На продажу за 20 млн руб. в Екатеринбурге после реставрации выставили советский лимузин ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года выпуска, на котором ездили представители властей СССР, включая генсекретаря Леонида Брежнева. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

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Согласно информации из объявления, после профессиональной реставрации зазоры у кузовных деталей вывели в соответствие современным стандартам, что отличается от заводского исполнения, также установлена камера заднего вида. Пробег автомобиля составляет менее 8 тыс. км, при этом машина имеет атмосферный двигатель объемом 5,5 литра и 195 лошадиных сил, 105-ваттный генератор, блокировку заднего дифференциала, электровентилятор системы охлаждения, омыватель лобового стекла. В комплекте с ней идут летние и зимние пары колес с белой полосой.

Напомним, осенью в Екатеринбурге продавали ретро-кабриолет Packard Caribbean Convertible 1956 года выпуска за 14,9 млн руб., который был приобретен в 2017 году в частично разобранном состоянии и отреставрирован — детали были закуплены в США.

Ирина Пичурина