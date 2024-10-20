В Екатеринбурге выставили на продажу кабриолет Packard за 14,9 млн рублей

В Екатеринбурге продают ретро-кабриолет Packard Caribbean Convertible 1956 года выпуска за 14,9 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

По словам владельца, автомобиль был приобретен в 2017 году в частично разобранном состоянии и отреставрирован. Уточняется, что все детали были закуплены в компании Каntеr Аutо Рrоduсts город Бонтон, США.

«Во время реставрации салон был полностью обновлен, включая замену блоков сидений на новый материал. Чехлы сидений повторяют оригинал, но в отличие от заводских сидений, применена белая кожа (не кожзам) Nарра с плиссировкой гофре, и с другой стороны — ткань с золотой нитью, как на оригинале. Пол автомобиля покрыт бежевым оригинальным шерстяным ковровым покрытием»,— говорится в объявлении. Также указывается, что полностью восстановлена автоматическая коробка передач и тормоза, поменяны детали поршневой группы, отшлифовываны коленвал и оба распредвала.

Пробег автомобиля составляет 1,5 тыс. км, объем двигателя — 5,7 л, мощность — 310 л.с.

Анастасия Таначева