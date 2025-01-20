Фарид Мухаметшин поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил первого президента республики Минтимера Шаймиева с 88-летием. Об этом господин Мухаметшин сообщил в своем Telegram-канале.

Фарид Мухаметшин заявил, что благодаря Минтимеру Шаймиеву о Татарстане узнал весь мир. По мнению председателя Госсовета республики, господин Шаймиев остается мудрым наставником и опытным советником. Фарид Мухаметшин пожелал первому президенту Татарстана долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и успехов.

В сентябре 2024 года пресс-служба раиса республики опровергла информацию о серьезной болезни Минтимера Шаймиева.

Диана Соловьёва