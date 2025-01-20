«РИА Новости»: в крови пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ

В крови умершего пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского по результатам экспертизы не нашли запрещенных веществ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Коробков-Землянский

Фото: @korobkovtv Антон Коробков-Землянский

Фото: @korobkovtv

Господин Коробков-Землянский умер в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище, церемония прощания прошла в закрытом формате. ТАСС называло возможной причиной его смерти сердечно-сосудистую недостаточность, «РИА Новости» — отравление.

Антон Коробков-Землянский в 2015–2017 годах был пресс-секретарем певца Филиппа Киркорова. В 2019-м возглавил пресс-службу холдинга «Европейская медиагруппа». С 2022 года руководил пресс-службой Ярослава Дронова.