Казанская теннисистка не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Теннисистка из Казани Вероника Кудерметова проиграла в матче против украинской спортсменки Элины Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open. Игра продлилась 1 час 23 минуты и закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Элины Свитолиной. 27-летняя Вероника Кудерметова занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее казанская спортсменка обыграла австралийскую теннисистку Оливию Гадецки и вышла во второй круг соревнований.

Australian Open — турнир Большого шлема в Мельбурне с призовым фондом более 59,7 млн долларов США.

Диана Соловьёва