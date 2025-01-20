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Казанская теннисистка не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Теннисистка из Казани Вероника Кудерметова проиграла в матче против украинской спортсменки Элины Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open. Игра продлилась 1 час 23 минуты и закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Элины Свитолиной. 27-летняя Вероника Кудерметова занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее казанская спортсменка обыграла австралийскую теннисистку Оливию Гадецки и вышла во второй круг соревнований.

Australian Open — турнир Большого шлема в Мельбурне с призовым фондом более 59,7 млн долларов США.

Диана Соловьёва

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