Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Оливию Гадецки в первом круге Australian Open. Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Об этом сообщает Sportbox.
Встреча продолжалась 56 минут. Во втором круге казанская спортсменка встретится с британкой Кэти Бултье.
На турнире также выступает младшая сестра Вероники — Полина Кудерметова. Она ранее пробилась в основную сетку Australian Open, победив австралийку Элену Мичич.
Призовой фонд турнира составляет более $59 млн.