Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Оливию Гадецки в первом круге Australian Open. Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Об этом сообщает Sportbox.

Встреча продолжалась 56 минут. Во втором круге казанская спортсменка встретится с британкой Кэти Бултье.

На турнире также выступает младшая сестра Вероники — Полина Кудерметова. Она ранее пробилась в основную сетку Australian Open, победив австралийку Элену Мичич.

Призовой фонд турнира составляет более $59 млн.

Анар Зейналов