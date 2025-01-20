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В Казани школы и детские сады работают в штатном режиме

В Казани школы и детские сады продолжают работу в штатном режиме на фоне опасности атаки беспилотными воздушными судами. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города/

Ранее в пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что в результате атаки БПЛА на республику жертв и разрушений нет. Предприятия работают в штатном режиме.

С 05:32 в регионе объявили опасность атаки беспилотниками. На фоне угрозы аэропорты Казани и Нижнекамска временно не работают.

Диана Соловьёва

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