В аэропорту Казани на фоне угрозы атаки БПЛА задержаны 11 авиарейсов

В аэропорту Казани на фоне опасности атаки беспилотными воздушными судами задержаны пять авиарейсов на вылет и семь рейсов на прилет. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

Из Казани перенесены вылеты авиарейсов в Шарм Эль Шейх, Сургут, Челябинск и два самолета в Москву. Больше всего задержан рейс в Шарм Эль Шейх. Самолет должен был вылететь 05:25, но рейс перенесли на 19:00. На прилет в Казань задержаны авиарейсы из Самары, Ташкента, Сургута, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда и Москвы.

Ранее в Татарстане объявили об опасности атаки беспилотными воздушными судами. На работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения.

Диана Соловьёва