Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Australian Open. Игра продлилась 1 час 23 минуты и закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Свитолиной. После игры спортсменки не пожали друг другу руки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Jaimi Joy / Reuters Вероника Кудерметова

Фото: Jaimi Joy / Reuters

27-летняя Кудерметова занимает 75-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету два титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Roland Garros в 2022 году.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится в Мельбурне на покрытии «хард». Соревнования у женщин продлятся до 25 января, призовой фонд турнира превышает $59,7 млн.

Из россиянок борьбу продолжают Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. В мужском одиночном разряде россиян нет.

Подробности — в материале «Ъ» «Анастасия Павлюченкова вернулась в четвертьфинал».