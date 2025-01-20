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Коммерсантъ FM
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Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Australian Open. Игра продлилась 1 час 23 минуты и закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Свитолиной. После игры спортсменки не пожали друг другу руки.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Вероника Кудерметова

Фото: Jaimi Joy / Reuters

27-летняя Кудерметова занимает 75-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету два титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Roland Garros в 2022 году.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится в Мельбурне на покрытии «хард». Соревнования у женщин продлятся до 25 января, призовой фонд турнира превышает $59,7 млн.

Из россиянок борьбу продолжают Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. В мужском одиночном разряде россиян нет.

Подробности — в материале «Ъ» «Анастасия Павлюченкова вернулась в четвертьфинал».

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