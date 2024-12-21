Рейс из Екатеринбурга в Казань перенесли из-за атаки дронов на Татарстан

Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань задержали на несколько часов из-за атаки беспилотников на Татарстан. Как указано в онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс WZ-1069 самолет должен был вылететь в 8:30 и прилететь в Казань в 8:15 местного времени. Новое время вылета – 15:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утром на работу аэропорта в Казани были введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимал и не отправлял авиарейсы из-за атаки беспилотников. Также, как писал «Ъ», в аэропорту Ижевска был введен план «Ковер» из-за атаки беспилотников на Татарстан, полеты приостановлены. Сообщалось, что примерно восемь беспилотников типа «Лютый» в субботу утром атаковали Казань. Большая их часть попала в жилые, в том числе высотные дома, повредив фасады и крыши.

Как писал Е1, самолет, летевший в Казань, развернули в воздухе и спустя час полета пассажирам сообщили, что судно возвращается в аэропорт Екатеринбурга.