Птичий грипп угрожает восьми районам Ростовской области

Ряд районов Ростовской области, граничащих с Неклиновским и Цимлянским, находятся под угрозой распространения птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, вероятность возникновения этой болезни существует в восьми районах Ростовской области: Азовском, Волгодонском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Морозовском, Родионово-Несветайском, Тацинском.

Напомним, ранее в Цимлянском районе Ростовской области был обнаружен очаг птичьего гриппа. Под угрозой распространения болезни оказались четыре муниципальных образования региона. Теперь их число увеличилось до восьми.

Птичий грипп — острая инфекционная болезнь, вызванная вирусом. Она поражает органы пищеварения и дыхания у птиц, имеет высокую летальность. Кроме того, может распространяться и на людей.

Анастасия Казуков