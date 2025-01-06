МЧС предупредило о риске распространения птичьего гриппа в Ростовской области
В Цимлянском районе Ростовской области обнаружен очаг птичьего гриппа. Под угрозой распространения вирусного заболевания оказались другие территории региона. Об этом сообщается в оперативном прогнозе на сайте донского управления МЧС.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Под угрозой муниципальные образования Ростовской области, граничащие с Цимлянским районом: Волгодонский, Константиновский, Морозовский и Тацинский районы.
Из-за обнаружения вируса гриппа птиц проводятся карантинные мероприятия.
Птичий грипп — это острая инфекционная болезнь, вызванная вирусом. Она поражает органы пищеварения и дыхания у птиц и имеет высокую летальность. Инфекция может передаваться человеку.