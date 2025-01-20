Квартирный пожар на Бухарестской улице привел к госпитализации двух людей

Житель Санкт-Петербурга и ребенок пострадали при квартирном пожаре во Фрунзенском районе. Их госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Вызов по пожару приняли ранним утром 20 января. На месте происшествия спасатели выяснили, что площадь возгорания составила восемь кв. метров. Почти за полтора часа специалисты ликвидировали огонь.

На месте работали 15 человек, также было привлечено три единицы техники. В больницу попали петербуржец и несовершеннолетний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что смертельный пожар на 5-й Советской улице потушили спустя четыре часа.

Татьяна Титаева