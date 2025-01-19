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Смертельный пожар на 5-й Советской улице потушили спустя четыре часа

Спасатели спустя четыре часа полностью потушили горящую кровлю дома 16 на 5-й Советской улице, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 07:13, огонь объял 70 кв. м. Сложившаяся ситуация вынудила спасателей присвоить возгоранию повышенный номер сложности.

Как писал ранее «Ъ-СПб», на месте происшествия обнаружили тело местного жителя, еще 15 человек эвакуировали из опасной зоны. Справиться с пламенем удалось только в 11:36 усилиями восьми единиц техники и 32 человек личного состава ведомства. На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

Андрей Маркелов

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