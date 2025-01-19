Капитана «Локомотива» внесли в список травмированных

Капитан ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин внесен в список травмированных. Соответствующая информация размещена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив» Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив»

Елесин пропустил уже две игры: 17 января с «Сибирью» и 19 января с «Барысом». В ходе одной из послематчевых пресс-конференций главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сообщил, что Александр Елесин «приболел».

Напомним, что также в списке травмированных находится основной вратарь «Локомотива» Даниил Исаев. Он получил травму в ходе игры с московским «Спартаком» 10 января, Исаев пропустит примерно месяц. Сейчас его заменяют Алексей Мельничук и Максим Майоров, дебютировавший 19 января.

Алла Чижова