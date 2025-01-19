«Локомотив» разгромил «Барыс» со счетом 3:0 в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл «Барыс» в Астане. Матч завершился со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Все три шайбы железнодорожники забили во втором периоде: дубль оформил Александр Радулов и гол на счету Байрона Фрэза. Игроки «Локомотива» смогли реализовать два большинства, за всю игру было лишь одно удаление.

«Игра в неравных составах всегда играет важную роль. Сегодня мастерство показали ребята. Как правило, кто владеет шайбой во втором периоде, того и инициатива»,— прокомментировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

В составе «Локомотива» дебютировал и голкипер Максим Майоров, это был первый его матч в КХЛ. Вратарь является сыном известного вратаря клубов КХЛ и сборной России Василия Кошечкина.

21 января «Локомотив» сыграет в Санкт-Петербурга со СКА. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 38 матчах и проиграли в 10. На счету команды 78 очков.

Алла Чижова