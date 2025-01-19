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В Крыму омовения в Крещение совершили около 4000 жителей

В Крыму в праздник Крещения омовения совершили около 4 тыс. жителей и туристов. Всего на территории полуострова было обустроено 24 места для купания, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Фото: ГУ МЧС Крыма

Фото: ГУ МЧС Крыма

Безопасность православного обряда обеспечивали спасатели МЧС России, ГИМС МЧС России, «Крым-Спас», а также сотрудники МВД, минздрава региона, органы исполнительной власти и волонтеры. Всего для обеспечения безопасности мероприятий было задействовано от РСЧС 290 человек и 80 единиц техники.

«Благодаря слаженным действиям всех служб экстренного реагирования происшествий на воде не допущено»,— отметили в крымском главке МЧС.

Татьяна Ручкина

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