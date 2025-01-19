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В Ютазинском районе Opel столкнулся с локомотивом на железной дороге

Локомотив и легковой автомобиль Opel столкнулись в Ютазинском районе Татарстана на перегоне станций Уруссу — Ютаза Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе со старшим помощником Камского транспортного прокурора. Обстоятельства выясняются.

Из-за увеличения числа смертельных ДТП власти Татарстана планируют снова ввести контроль за средней скоростью движения автомобилей.

Дарья Сайфиева

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