В Ютазинском районе Opel столкнулся с локомотивом на железной дороге

Локомотив и легковой автомобиль Opel столкнулись в Ютазинском районе Татарстана на перегоне станций Уруссу — Ютаза Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе со старшим помощником Камского транспортного прокурора. Обстоятельства выясняются.

Из-за увеличения числа смертельных ДТП власти Татарстана планируют снова ввести контроль за средней скоростью движения автомобилей.

Дарья Сайфиева