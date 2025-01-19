Семь белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали семь муниципалитетов в Белгородской области с помощью как минимум 61 боеприпаса и 26 беспилотных летательных аппаратов, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения зафиксированы в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском и Шебекинском округа.

В Белгородском районе по селам Красный Хутор и Никольское, а также хутору Угрим в ходе одного обстрела выпущено три боеприпаса. Кроме того, населенные пункты атаковали два беспилотника, один из которых сбит. Повреждены два частных дома, надворная постройка и автомобиль. Также 18 января в больницу №2 Белгорода обратился мужчина с баротравмой, полученной 16 января в селе Беловское: его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Середа, хуторам Мухин и Панков выпущено семь боеприпасов в ходе трех обстрелов и 13 БПЛА (восемь сбиты). Повреждены семь домов, две надворные постройки и автомобиль, посечены кровли и хозяйственные постройки.

В Краснояружском районе по селу Графовка с БПЛА сброшены пять взрывных устройств. Повреждены два частных домовладения и линия электропередачи.

В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый выпущено 40 боеприпасов в ходе девяти обстрелов и совершена атака одного беспилотника. В Плотвянке во дворе частного домовладения повреждены навес и припаркованный автомобиль.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино обстреляны три раза с помощью 11 боеприпасов, а также атакованы пятью БПЛА. Поврежден инфраструктурный объект связи

Над Валуйским округом сбиты четыре беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.

Над Борисовским районом сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

Сутками ранее ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов. Пострадавших не было, повреждения зафиксированы в Белгородском и Краснояружском районах.

Александр Прытков