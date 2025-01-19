В Ялте произошло второе за день землетрясение

В Ялте днем 19 января произошло еще одно землетрясение. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марину Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Сейсмособытие случилось в 12:09. Его магнитуда составила 2.

Марина Бондарь отметила, что воскресные землетрясения уже не первые в этом году. Но, по ее словам, это не является критерием для построения дальнейших прогнозов.

Первое землетрясение произошло также в Ялтинском районе около 05:00 по мск. Его магнитуда составила 2,8.

Татьяна Ручкина