В Ялте произошло второе за день землетрясение
В Ялте днем 19 января произошло еще одно землетрясение. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марину Бондарь.
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Сейсмособытие случилось в 12:09. Его магнитуда составила 2.
Марина Бондарь отметила, что воскресные землетрясения уже не первые в этом году. Но, по ее словам, это не является критерием для построения дальнейших прогнозов.
Первое землетрясение произошло также в Ялтинском районе около 05:00 по мск. Его магнитуда составила 2,8.