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В Крыму произошло землетрясение магнитудой 2,8

В Крыму произошло землетрясение магнитудой 2,8 с эпицентром в Ялте. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марину Бондарь.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Сейсмособытие случилось около 05:00 по мск. Госпожа Бондарь отметила, что сейсмическими станциями Крыма зарегистрировано землетрясение энергетическим классом Кп=9.1.

Землетрясение возле Крыма происходило ровно неделю назад, 12 января. Как сообщал Европейский средиземноморский Сейсмологический Центр, его магнитуда составила 4,2. Подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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