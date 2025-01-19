Водитель и пассажир пострадали в ДТП с большегрузом на трассе Джубга — Сочи

На трассе Джубга — Сочи легковой автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с фурой. Водитель и пассажир получили травмы, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Инцидент случился в субботу, 18 января, во время обгона большегруза с полуприцепом, когда водитель ВАЗ 2107 не убедился в безопасности маневра. В момент обгона легковой автомобиль столкнулся с встречным большегрузом. Легковой автомобиль отбросило на встречную фуру. Авто вылетело в кювет.

Водитель и пассажир автомобиля получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

За неделю сочинские сотрудники ГАИ зарегистрировали 145 аварий. Травмы различной степени тяжести получили 10 участников ДТП. Наиболее частым нарушением, из-за которого происходили аварии, стало несоблюдение очередности проезда.

«Ъ-Сочи» писал, что вечером 15 января на курорте произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Мария Удовик